Известная украинская певица впервые призналась в романе с девушкой и как у них был интим

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, впервые откровенно рассказала о своих отношениях с девушкой и объяснила, почему в свое время переосмыслила собственную сексуальность.

По словам артистки, ее первой любовью был парень, однако эти отношения закончились болезненной изменой. После этого певица надолго закрылась от новых чувств и даже начала сомневаться в себе.

Именно тогда в ее жизни появились чувства к близкой подруге. Впоследствии между девушками произошел и интимный опыт, о котором певица раньше никогда не рассказывала публично.

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«Никогда нигде об этом не говорила. Когда-то в моих первых отношениях мне изменили. Тогда целый год я замкнулась в себе, и мне было настолько больно, что я никого к себе не подпускала. Я даже думала, что я не такая и, возможно, фригидна. У меня был сексуальный опыт с девушкой, моей подругой. Хотя я была еще довольно юной, и это было скорее внутренним протестом, чем чувствами. И благодаря этому опыту я поняла, насколько тяжело людям, ведь об этом не говорят», — поделилась певица в проекте «Що ДаLee».

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Артистка признается, что с годами лучше поняла себя и свои чувства. Сейчас она говорит, что ее романтически и физически привлекают мужчины, а женщинами она восхищается скорее как личностями.

«Сейчас я восхищаюсь женщинами, но сказать, что я испытываю к ним сексуальное влечение — нет. Это был мой опыт, за который я благодарна», — отметила Lida Lee.

В настоящее время сердце певицы занято. Артистка встречается с 42-летним военным и телеведущим Даниэлем Салемом, с которым недавно они запечатлели свою страсть на фото.

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