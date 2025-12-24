Известная украинская певица впервые рассекретила отношения и заговорила о свадьбе

Анна Добрыднева

Известная украинская певица Анна Добрыднева впервые рассекретила свои отношения.

На проекте "Наодинці з Гламуром" исполнительница честно призналась, что сейчас влюблена. Артистка не стала рассекречивать своего партнера. Однако дала понять, что он не из сферы шоу-бизнеса.

"Да, я влюблена. Этот человек из другой сферы (не из шоу-бизнеса - прим. ред.)", - призналась певица Анне Севастьяновой.

Также исполнительница заговорила и о свадьбе. Анна Добрыднева убеждена, что это ответственность партнера. Для нее же самой брак не является чем-то существенным. О свадьбе исполнительница тоже не думает.

"Это (свадьба - прим. ред.) для меня несущественно, на самом деле. Это будет больше зависит даже от партнера, если он захочет уже. Я об этом даже не думаю", - подытожила артистка.

