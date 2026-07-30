Известная украинская певица впервые стала мамой и показала новорожденную дочь

Ульяна Станиславская

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Украинская певица и блогер Ульяна Станиславская родила дочь.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Артистка опубликовала щемящие кадры из роддома, где показалась вместе с мужем Олегом и их новорожденной дочерью. Супруги не стали скрывать малышей и сразу поделились трогательными фотографиями, на которых кроха мирно спит на руках у родителей.

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Также Ульяна показала первые мгновения после рождения ребенка и родов. Певица выбрала партнерские роды, поэтому все это время рядом с ней был муж, который поддерживал возлюбленную и не скрывал волнения.

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Ульяна Станиславская

Ульяна Станиславская с семьей

Муж и дочь Ульяны Станиславской

Как выяснилось, дочурка появилась на свет еще 27 июля, однако первые дни новоиспеченные родители решили провести только в семейном кругу, наслаждаясь особыми моментами.

«Мы стали родителями лучшей девочки», — трогательно сообщила Ульяна.

Напомним, о беременности Ульяна Станиславская объявила в феврале этого года, когда находилась на четвертом месяце. Тогда артистка откровенно признавалась, что начало беременности было для нее непростым из-за сильного токсикоза и эмоциональных качелей. Теперь певица начала новый этап жизни — материнство.

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