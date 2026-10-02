Известная украинская певица впервые выходит замуж: как возлюбленный оригинально сделал ей предложение

Евгений Пронин и SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

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Украинская певица SKYLERR выходит замуж за возлюбленного, адвоката Евгения Пронина.

Парочка обручилась после почти двух лет отношений. Об этом артистка объявила в своем Instagram. Она опубликовала ролик, на котором показала, как избранник сделал ей предложение.

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Парочка в этот момент прогуливалась по полю и снимала романтическое видео. Вдруг Евгений Пронин встал на одно колено и достал обручальное кольцо. SKYLERR вообще ничего не подозревала. Она была удивлена, но при этом радовалась.

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Певица ответила согласием и надела на безымянный палец обручальное кольцо. Следовательно, пара официально обручена.

«Да и только так!» — коротко прокомментировала помолвку исполнительница.

В комментариях SKYLERR и Евгения Пронина активно поздравляли с новым этапом в отношениях. Приятные слова им написали ведущий Андрей Бедняков, певица Даша Астафьева, блогерша Даша Кубик и многие другие.

Отметим, SKYLERR и Евгений Пронин начали встречаться в конце 2024 года. Сначала между ними возникло общение в Сети, затем они сходили на свидание и закрутили роман. Лишь в конце 2025 года парочка рассекретила свои отношения.

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