Известная украинская певица впервые засветила лицо своего вероятного загадочного возлюбленного

Lida Lee

Реклама

Украинская певица Lida Lee впервые показала своего возможного возлюбленного в своих соцсетях.

На личной Instagram-странице артистки опубликовала кадры, на которых продемонстрировала "два взгляда" своей насыщенной звездной жизни. Исполнительница показала, как проводит досуг с коллегами, друзьями и как проходят ее рабочие будни. Однако наибольший интерес вызвал первый кадр на пляже. На нем знаменитость обнимает загадочный парень, который впоследствии целует ее.

"Красота вокруг нас, просто нужно ее увидеть", — написала в посте Lida Lee.

Реклама

Lida Lee с предполагаемым возлюбленным / © instagram.com/lidalee_official

На других кадрах звезда просто весело проводит время со своими знакомыми в достопримечательностях за рубежом. Певица в стильных луках позирует на фоне достопримечательностей и ярких локаций.

Отметим, что это первый случай, когда артистка засветила лицо своего вероятного избранника. Ранее певица лишь намекала на возможные отношения. Lida Lee публиковала фотографии, на которых держит за руку тайного мужчину, а затем фото с букетом, который также скрыл внешность потенциального возлюбленного звезды.

Напомним, недавно Lida Lee попала в ужасную автотрощу. Знаменитость поделилась страшными деталями ДТП.