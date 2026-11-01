Известная украинская певица вышла замуж за адвоката: первые фото со свадьбы

SKYLERR и Евгений Пронин / © instagram.com/skylerr_official

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Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, вышла замуж.

Мужем исполнительницы стал адвокат Евгений Пронин. Сами же влюбленные пока не разглашают счастливые новости. Однако гости молодоженов не сдержались и опубликовали первые фото с их свадьбы.

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SKYLERR выбрала довольно сдержанное белое платье со шлейфом и декольте. Свои черные волосы исполнительница распустила и сделала укладку с локонами. Тем временем Евгений Пронин надел смокинг, белую рубашку, а образ дополнил бабочкой.

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SKYLERR и Евгений Пронин поженились

Кстати, парочка объявила о обручении в начале октября. Адвокат сделал предложение певице, когда они снимали романтическое видео. Исполнительница вообще не подозревала, что возлюбленный именно в тот момент позовет ее замуж. Как оказалось, свадьбу влюбленные долго не откладывали.

А вообще SKYLERR и Евгений Пронин находятся в отношениях с 2024 года. Сначала они общались, а потом пошли на свидание. С этого времени и началась их романтическая история.

Напомним, недавно стало известно, что британская актриса Элизабет Херли выходит замуж за музыканта Билли Рэя Сайруса. Парочка заручилась после более чем года отношений.

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