Известная украинская певица за месяц похудела на 6 кг без диет и раскрыла главный секрет

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, за месяц похудела на 6 кг и раскрыла главный секрет.

У исполнительницы был достаточно насыщенный рабочий график. В частности, артистка давала концерты, снималась в проекте, где она была ведущей. В конце концов, из-за такого графика Lida Lee недосыпала, плохо питалась, а ее организм испытывал стресс. В результате певица набрала лишние килограммы. Знаменитость говорит, что весила столько, сколько еще никогда в своей жизни. Певица не влезала в вещи, а также ей не нравилось свое отражение в зеркале.

«Я скинула 6 кг за месяц и ни в чем себе не отказывала, почти. Многие помнят меня на съемках, когда я недосыпала, отекала и весила столько, сколько я не весила никогда в жизни. У меня начался трудный период. Я не могла смотреть на себя в зеркало, не влезала в свои вещи. Был вопрос не только в спорте, который существовал в моей жизни, а это скорее о кортизоле, недосыпе и неправильном питании. Я не смогла контролировать, чем я питаюсь», — говорит исполнительница.

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Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

В конце концов, Lida Lee серьезно взялась за похудение. Спорт в жизни певицы присутствовал, а вот с питанием были проблемы. Итак, артистка открыла для себя приложение, которое помогало считать калории. Исполнительница фотографировала все, что ест, и следила за тем, чтобы был дефицит. В результате Lida Lee за месяц похудела на 6 кг.

«Главное помнить, что залог успеха — это дефицит калорий. Когда мы сжигаем больше, чем едим. Поэтому подсчитываем калории, чтобы можно было есть все, что хочется, а потом обозначаем активность, чтобы все это работало», — добавила артистка.

Напомним, недавно Lida Lee призналась в неидеальных отношениях с шоуменом Даниелем Салемом. Артистка откровенно рассказала об их эмоциональных ссорах.

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