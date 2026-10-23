Известная украинская певица заинтриговала непростой историей любви: "Остаюсь, когда нужно идти"

ROXOLANA / © Пресс-служба Roxolana

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Украинская певица ROXOLANA углубилась в тему, Почему мы возвращаемся туда, откуда когда-то хотели убежать, и продолжаем верить, что все изменится, и показала историю о чувствах, заставляющих человека то и дело наступать на те же грабли.

Именно эти противоречия стали основой нового трека артистки — «Кто эту любовь придумал?». Его идея возникла еще несколько лет назад, однако песня ждала своего времени. И теперь ROXOLANA превратила личные размышления в историю, в которой многие могут узнать себя. Более того, за легким танцевальным звучанием композиции скрывается совсем не беззаботный смысл.

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«Мне всегда было интересно, почему мы называем одним словом столь разные чувства. Для кого-то любовь — это когда тихо, спокойно и надежно. А для кого-то — когда тебя постоянно штормит, но ты почему-то убежден, что именно это и есть настоящая любовь. Так кто ее придумал — грешные или святые? И есть ли вообще кто-то, кто может объяснить, какой должна быть любовь? Мне кажется, у каждого из нас свой ответ. И иногда она меняется вместе с нами», — делится ROXOLANA.

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ROXOLANA / © Пресс-служба Roxolana

В новом релизе певица сделала ставку на контраст: вместо меланхолической баллады о разбитом сердце — легкий современный поп с теплыми интонациями и латиноамериканскими мотивами. Композиция звучит так, что под нее хочется танцевать, хотя ее слова заставляют задуматься о собственных чувствах. Именно к такому эффекту и стремилась артистка: дать слушателям возможность хоть на несколько минут отложить тревоги и просто насладиться музыкой.

Эта песня очень долго лежала в столе. И, пожалуй, именно сейчас мне захотелось ею поделиться, потому что хочется подарить людям хотя бы три минуты утешения. Чтобы можно было сесть в машину, включить музыку на полную громкость, подвигаться, потанцевать или просто на время отвлечься от всего. Этакая громкая музыкальная терапия. Потому иногда даже о сложных вещах хочется говорить легко», — объясняет исполнительница.

ROXOLANA / © Пресс-служба Roxolana

Однако больше всего интриги скрывает видеоклип к песне. В нем ROXOLANA обратилась к образу сильного ветра, становящегося метафорой отношений, где эмоции не дают человеку почувствовать почву под ногами. Главная героиня пытается скрыться с места, где ей некомфортно, но каждый раз возвращается. Кажется, она уже приняла решение, но что-то снова заставляет ее остаться. И этот сценарий повторяется, как замкнутый круг, из которого невозможно выбраться.

«Мы часто ищем причины остаться даже тогда, когда уже прекрасно понимаем, что нужно уходить. Убеждаем себя, что на этот раз все будет иначе, что ветер стихнет, что нужно еще немного подождать. А иногда даже выходим из одних отношений, чтобы оказаться в других, где нас штормит точно так же. В клипе мне хотелось показать именно этот момент — когда ты будто пытаешься уйти, но постоянно возвращаешься в ту же точку», — рассказывает артистка.

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Но финал клипа изменяет эту историю. Строка «Остаюсь, когда нужно идти» становится ключом к развязке: в конце концов героиня находит в себе силы прекратить повторять тот же сценарий. Для ROXOLANA эта история — не об универсальных правилах любви, а о моменте, когда человек наконец-то перестает искать оправдание тому, что делает его несчастным.

«Я не думаю, что существует универсальная формула правильной любви. Каждый раскрашивает его своими красками и сам решает, что для него приемлемо, а что нет. Но одну вещь я себе точно поняла: если ты осознаешь, что нужно идти, не стоит искать бесконечные оправдания, чтобы остаться. Хотя, в конце концов, это всегда личный выбор каждого человека», — заключает певица.

ROXOLANA / © Пресс-служба Roxolana

Напомним, недавно ROXOLANA после родов заговорила о лишнем весе и на сколько кило ей нужно похудеть.

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