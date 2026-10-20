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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известная украинская певица закрутила роман и впервые показала своего звездного бойфренда

Парочка год скрывала свой статус возлюбленных.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Маша Кондратенко

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Украинская певица Маша Кондратенко заявила об изменениях личной жизни.

Оказалось, исполнительница хита «Ванька-Встанька» уже год находится в отношениях. Ее бойфрендом стал украинский режиссер Юрий Чайка. В работе мужчины клипы для известных артистов, среди которых KOLA, OTOY, LIDA LEE и другие.

Маша в интервью Cosmopolitan рассказала, что познакомилась с будущим избранником еще в 2022 году во время работы над ее клипом «Ведмеді-балалайки». Однако тогда все началось с дружбы, а в любовь переросло только в прошлом году. Оба вспоминают, что романтическим сближением стал сломанный бойлер дома у Кондратенко.

«Трудно сказать, в какой момент наша дружба переросла в отношения, ведь все произошло довольно неожиданно. Мы долго дружили-дружили и наконец додружились. Я поняла, что все серьезно, когда Юра починил мне бойлер. Для меня важно не только слышать слова о симпатии, но и видеть поступки. Особенно те, у которых проявляется забота. И это настоящая ценность», — признается певица.

Маша Кондратенко и Юрий Чайка / © Cosmopolitan

Маша Кондратенко и Юрий Чайка / © Cosmopolitan

В свою очередь режиссер говорит, что сразу почувствовал химию и тягу к звезде, покорившей его своей «человечностью» и отсутствием надменности. Однако тогда дал себе понять, что нужно время. К тому же на момент знакомства с Юрием у Маши был другой бойфренд. Но судьба расставила все по своим местам.

«Если честно, моя симпатия к Маше родилась с первого взгляда. Поэтому, пожалуй, для меня эти отношения начались гораздо раньше, чем стали реальностью. С каждой нашей встречей я все больше убеждался, что это не просто симпатия или случайное сближение. Было ощущение, что где-то впереди наше время — и нам просто нужно до него дойти», — делится Чайка.

Маша Кондратенко и Юрий Чайка / © Cosmopolitan

Маша Кондратенко и Юрий Чайка / © Cosmopolitan

Певица говорит, что долгое время «не умела говорить о своих чувствах в отношениях, но сейчас понимает, что молчание — самое страшное, что может произойти в отношениях», поэтому она учится «открыто говорить слова нежности и любви».

«Пожалуй, самое главное, что эти отношения открыли мне свободу быть собой. Рядом с Машей я позволяю себе быть разным: сильным, уязвимым, серьезным и иногда совершенно беззащитным. Маша — именно та женщина, рядом с которой я становлюсь лучше. Она вдохновляет меня больше мечтать, смелее мыслить и смотреть вещи под другим углом», — подчеркнул режиссер.

Маша Кондратенко и Юрий Чайка / © Cosmopolitan

Маша Кондратенко и Юрий Чайка / © Cosmopolitan

Напомним, недавно певец Павел Зибров рассказал, как жена контролирует его окружение и реагирует на красивых женщин.

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