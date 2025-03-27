Известная украинская певица закрутила роман с экс-женихом Рамины Эсхакзай

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Реклама

Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, впервые рассекретила свой новый роман.

Артистка побывала на концерте исполнителя CHEEV. На событие певица пришла не одна. Компанию ей составил загадочный мужчина. Проект “Ранок у великому місті” поинтересовался у Валерии, это ли ее возлюбленным, а она ответила согласием. Также артистка отметила, что они с избранником знакомы уже долго, однако больше подробностей она раскрывать не стала.

“С любимым мужчиной (пришла на концерт — прим. ред.). Всегда знали друг друга. Я считаю, что сейчас мы не будем это комментировать, я не хочу это комментировать. Мой любимый — лучший мужчина в мире!” — делится артистка.

Реклама

SKYLERR с бойфрендом на концерте CHEEV / © скриншот с видео

На вопрос, а кто ее возлюбленный, SKYLERR отвечает — “лучший мужчина в мире”. Тем не менее, на концерт артистка пришла с экс-женихом блогерши Рамины Эсхакзай — адвокатом Евгением Прониным. Кстати, он также был на дне рождения исполнительницы. Их совместные фото тогда намекали, что между ними нечто большее, чем просто дружба.

Отметим, ранее Евгений Пронин находился в отношениях с блогершей Раминой Эсхакзай. Пара встречалась в течение пяти лет и даже успела обручиться. Впрочем, в апреле 2023 года Рамина объявила об их разрыве.

Рамина Эсхакзай с бывшим женихом / © instagram.com/raminalalala

Напомним, тем временем актер Богдан Буйлук объявил о разрыве со своей возлюбленной — известной актрисой. Пара находилась в отношениях полтора года.