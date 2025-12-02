Известная украинская певица засветила свои голые прелести в эротической фотосессии Playboy

Маша Кондратенко / © playboy.ua

Реклама

Украинская артистка Маша Кондратенко, которая прославилась хитом «Ванька-встанька», снялась в пикантной фотосессии для мужского эротического журнала Playboy Украина.

Смелая серия фото вышла накануне дня рождения артистки. Уже 5 декабря ей исполнится 26 лет. Звезда призналась, что этот опыт стал для нее личным вызовом и своеобразным символом нового этапа. Она попозировала без футболки, прикрываясь только руками и засветила обнаженную грудь. Однако исполнительница не скрывает, что сначала чувствовала себя необычно, но со временем доверилась профессионалам и раскрылась на полную.

«Это ощущение, будто ты снимаешь свою броню перед новыми вызовами — и именно в этой, на первый взгляд, обнаженной слабости становишься сильнее. Это о встрече со своими страхами, детскими комплексами и шаблонами, навязанными опытом и прошлым. Я неожиданно быстро нашла для себя зону комфорта в непривычном для себя амплуа», — поделилась артистка в интервью журналу.

Реклама

Маша Кондратенко / © playboy.ua

Певица добавила, что съемки стали для нее моментом честной встречи с собой. Она призналась, что долгое время боролась с неуверенностью во внешности, а принятие себя пришло лишь после 25 лет. По словам Маши, это произошло тогда, когда она перестала сравнивать себя с другими. В какой-то момент, делится Кондратенко, она перестала жить чужими стандартами.

«Понимание того, что себя нельзя сравнивать ни с кем, пришло ко мне не сразу. Раньше, к сожалению, я делала это часто. И постоянно думала, что я „недостаточно“: менее красивая, недостаточно высокая, „не тот“ типаж… В момент, когда я перестала измерять себя чужими параметрами, во мне и начались действительно глобальные изменения. Потому что каждая женщина — уникальная и неповторимая. И именно в этом ее сила», — отметила звезда.

Маша Кондратенко / © playboy.ua

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар показала своего сына-красавца с обнаженным торсом и ошеломила его стальными мышцами пресса.