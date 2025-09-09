Известная украинская певица заявила об участии в Нацотборе на "Евровидение-2026"

SOWA

Реклама

Украинская артистка SOWA официально подтвердила, что в этом году подает заявку на Нацотбор на "Евровидение-2026".

В эксклюзивном комментарии для "ЖВЛ представляє" певица рассказала, что сейчас переживает масштабные творческие изменения — от обновленной команды и нового музыкального стиля до внешних трансформаций, которые совсем скоро смогут увидеть ее поклонники. Интересно, что ранее артистка уже подавалась на отбор, но получала отказы. Поэтому на этот раз SOWA настроена еще решительнее.

"В этом году я планирую подать свою заявку на участие в нацотборе на "Евровидение". У меня уже был опыт, когда я дважды попадала в лонглисты. На в этот раз я буду делать все возможное, чтобы стать еще раз частью такого действа. Сейчас происходят глобальные изменения в моем творчестве — от появления новых людей до изменений в музыкальном стиле и даже внешних, за которыми вы скоро сможете наблюдать", — подчеркнула SOWA.

Реклама

SOWA

Кстати, недавно артистка презентовала свой новый трек "Джульєта". По ее словам, он и стал началом нового этапа в карьере. В то же время SOWA отметила: эта песня не является показателем того, какой может быть ее конкурсная работа.

"Джульєта" — это продолжение моего эксперимента с поп-музыкой. Но я готовлю что-то совершенно новое, чтобы удивить слушателей. "Евровидение" — это невероятное действо, к которому особенно в этом году хочется быть причастной", — отметила артистка.

Напомним, продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026" стала Джамала. Недавно ее коллега Тина Кароль прокомментировала новость.