Известная украинская писательница шокировала высокомерным поведением Киркорова в Украине

Мария Олекса и Филипп Киркоров

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Украинская писательница и журналистка Мария Олекса шокировала, как певец-путинист Филипп Киркоров высокомерно вел себя в Украине.

Мария Олекса в свое время работала на шоу "Фабрика звезд", где была ассистенткой гримерок. Она отвечала за то, чтобы у артистов было все необходимое. И вот, по ее словам, на воскресные концерты приезжали в том числе и российские знаменитости. К слову, это было еще до Революции Достоинства, а именно в 2007 году.

Так вот, Мария Олекса отвечала за то, чтобы райдеры артистов были выполнены. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко она вспомнила, как выступать приезжал путинист Филипп Киркоров. Писательница говорит, что тот день был ужасным. По ее словам, скандальный артист вел себя высокомерно.

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Маричка Падалко и Мария Олекса / © YouTube-канал Марічка

"Съезжались звезды. Тогда еще и российские, и украинские. Они выступали. Это был звездный воскресный концерт, где пели участники "Фабрики звезд". И приезжал, например, Киркоров. И я помню этот ужасный день, это воскресенье, когда на воскресный концерт приехал Киркоров, и мне показывают его райдер, то есть это вот тот списочек требований, условий, пожеланий, что должно быть в гримерке, чтобы звезда чувствовала себя комфортно", - вспоминает журналистка.

Мария Олекса говорит, что в райдере Киркорова был зефир. Все бы ничего, но такой, который был нужен певцу, в Украине не продавался. Отказаться от этого зефира путинист тоже не собирался.

Филипп Киркоров

"Ко мне прибегает другая ассистентка. Говорит: "А что за зефир? У нас нет!". Я бросилась по всем супермаркетам, нет такого зефира. Что это за зефир? Оказывается, это вот такой российский зефир, который нам не продавали. Он лежал где-то на полках супермаркета в Москве. И вот Киркоров без него не мог жить", - говорит журналистка.

Поэтому, чтобы избежать скандала, Марии Олексе пришлось объездить весь Киев. Наконец, этот зефир она нашла у соседки, которая в свое время привезла его из России. Команда тогда вздохнула с облегчением, что райдер Киркорова будет выполнен, и тот не будет устраивать скандалов.

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Маричка Падалко и Мария Олекса / © YouTube-канал Марічка

"У меня соседка ездила часто в Москву в то время и привозила всякое такое сладенькое. И я помню, что у нее этот зефир был. И мне оплачивают такси, потому что уже звезда едет, уже надо встречать, а без зефира - это будет скандал. И я через весь город еду домой, стучу к соседке, спрашиваю, остался ли еще зефир. Она мне отдает эту пачку, я еду обратно, чтобы в гримерке был этот зефир. Ну да, это был такой уровень, напоминаю, 2007 год, просто другая жизнь, другая реальность", - говорит писательница.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Власна залежність, терапія через письменництво і чому французи так люблять Зеленського? МАРІЯ ОЛЕКСА

Отметим, Филипп Киркоров поддержал полномасштабную войну, которую в Украине развязала Россия. Более того, он ездил в оккупированную Донецкую область, где развлекал российских захватчиков. С января 2023 года путинист находится под санкциями от СНБО.

Напомним, не только российские артисты оказались путинистами, но и украинские. В частности, певица Ани Лорак, несмотря на развязанную Россией войну в Украине, осталась в РФ. Недавно артист Иво Бобул назвал причину, почему она предала родную страну.