Известная украинская писательница София Андрухович разводится с мужем-поэтом после 22 лет брака

София Андрухович / © Пресслужба "Видавництва Старого Лева"

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Украинская писательница София Андрухович и поэт, переводчик Андрей Бондарь расстаются после 22 лет совместной жизни.

Об изменениях в личной жизни сообщил именно мужчина. На своей странице в Facebook Бондарь опубликовал щемящее заявление, в котором отметил, что их многолетняя история подошла к концу. Со временем соавторство публикации приняла и София, чем подтвердила этот факт. Причин развода Андрей Бондарь не назвал. Несмотря на то, оба дали понять, что их решение было принято без громких скандалов и только с благодарностью.

«22 года нашей совместной жизни с Софией Андрухович подошли к концу. Этот факт обоим непросто было принять, но с ним нужно жить дальше. Это были увлекательные и очень интересные 22 года. Целая эпоха. Но теперь каждый из нас пойдет своим путем. С благодарностью и теплотой», — написал поэт.

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София Андрухович с дочерью и экс-мужем / © Фото из открытых источников

Супруги прожили вместе более двух десятилетий. В браке они воспитывают дочь Варвару, родившуюся в 2008 году.

К слову, София Андрухович является одной из самых известных современных украинских писательниц. Ее роман «Феликс Австрия» стал победителем премии «Книга года BBC», а произведения «Амадока» и «Катананхе» получили широкое признание как в Украине, так и за рубежом.

В свою очередь Андрей Бондарь известен как поэт, эссеист, публицист и один из ведущих украинских переводчиков польской литературы. Его книга «Церебро» также была удостоена премии «Книга года BBC» в номинации «Эсеистика».

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