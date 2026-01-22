Известная украинская радиоведущая избавилась от 39 кг и раскрыла свой метод потери веса: фото до и после

Юля Карпова

Украинская радиоведущая, которая недавно уволилась с «Хит FM», Юлия Карпова раскрыла секреты своего кардинального похудения.

В фотоблоге звезда показала потрясающие фото себя в нынешнем весе и призналась, что ей удалось сбросить почти 40 килограммов. По словам Юлии, сейчас ее вес составляет 57 кг, но к такому результату она шла не один месяц. Карпова отмечает, что серьезно задумалась об изменениях тогда, когда начала чувствовать физический и психологический дискомфорт в собственном теле. Как выяснилось впоследствии, резкий набор веса был связан не только с образом жизни.

«Я легко и быстро набираю вес из-за стрессов, гормональных перебоев, недосыпания и психологического состояния. Оказалось, что набираю вес и из-за антидепрессантов. Когда начался процесс лечения с психиатром, несколько раз приходилось менять лекарства, чтобы подобрать те, которые будут восприниматься как можно комфортнее, и не будут добавлять по несколько кг даже за неделю», — рассказала радиоведущая.

Юля Карпова: до и после похудения

Юлия отметила, что не стала экспериментировать с сомнительными диетами или быстрыми методами похудения. Вместо этого она обратилась к врачам, ведь проблема, как выяснилось, была значительно глубже, чем обычное переедание. После консультаций с психиатром Карпова прошла полное обследование и начала комплексную терапию.

«На очередном разговоре с психиатром сказала, что уже не контролирую тело, она посоветовала не затягивать и не принимать никаких самостоятельных решений. Поэтому дальше был терапевт, эндокринолог, анализы, подбор лекарств и снова лечение. Это была не обычная проблема с перееданием, это была комплексная терапия под наблюдением врачей. Мне часто пишут „ой, так быстро похудела“. На самом деле нет, вес начал уходить примерно год назад», — написала Карпова.

Пост Юли Карповой

В итоге радиоведущая посоветовала всем желающим худеть начинать не с жестких ограничений в питании, а с заботы о психическом состоянии и здоровье в целом.

«Пройдите несколько врачей, посоветуйтесь, сдайте анализы, проверьте гормоны, потому что именно там часто скрывается причина. И, конечно, упорно следуйте рекомендациям», — отметила блогерша.

