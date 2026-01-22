- Дата публикации
Известная украинская радиоведущая избавилась от 39 кг и раскрыла свой метод потери веса: фото до и после
Юля Карпова дала важные советы тем, кто мечтает о более стройной фигуре.
Украинская радиоведущая, которая недавно уволилась с «Хит FM», Юлия Карпова раскрыла секреты своего кардинального похудения.
В фотоблоге звезда показала потрясающие фото себя в нынешнем весе и призналась, что ей удалось сбросить почти 40 килограммов. По словам Юлии, сейчас ее вес составляет 57 кг, но к такому результату она шла не один месяц. Карпова отмечает, что серьезно задумалась об изменениях тогда, когда начала чувствовать физический и психологический дискомфорт в собственном теле. Как выяснилось впоследствии, резкий набор веса был связан не только с образом жизни.
«Я легко и быстро набираю вес из-за стрессов, гормональных перебоев, недосыпания и психологического состояния. Оказалось, что набираю вес и из-за антидепрессантов. Когда начался процесс лечения с психиатром, несколько раз приходилось менять лекарства, чтобы подобрать те, которые будут восприниматься как можно комфортнее, и не будут добавлять по несколько кг даже за неделю», — рассказала радиоведущая.
Юлия отметила, что не стала экспериментировать с сомнительными диетами или быстрыми методами похудения. Вместо этого она обратилась к врачам, ведь проблема, как выяснилось, была значительно глубже, чем обычное переедание. После консультаций с психиатром Карпова прошла полное обследование и начала комплексную терапию.
«На очередном разговоре с психиатром сказала, что уже не контролирую тело, она посоветовала не затягивать и не принимать никаких самостоятельных решений. Поэтому дальше был терапевт, эндокринолог, анализы, подбор лекарств и снова лечение. Это была не обычная проблема с перееданием, это была комплексная терапия под наблюдением врачей. Мне часто пишут „ой, так быстро похудела“. На самом деле нет, вес начал уходить примерно год назад», — написала Карпова.
В итоге радиоведущая посоветовала всем желающим худеть начинать не с жестких ограничений в питании, а с заботы о психическом состоянии и здоровье в целом.
«Пройдите несколько врачей, посоветуйтесь, сдайте анализы, проверьте гормоны, потому что именно там часто скрывается причина. И, конечно, упорно следуйте рекомендациям», — отметила блогерша.
