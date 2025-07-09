Известная украинская радиоведущая закрутила роман с Героем Украины: как все началось и было ли предложение

Юлия Карпова и Сергей Пономаренко

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Украинская радиоведущая "Хит FM" Юлия Карпова поделилась подробностями личной жизни.

31-летняя звезда рассказала об отношениях с украинским военным, майором Вооруженных сил Украины и Героем Украины Сергеем Пономаренко. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко Юля отметила, что их с избранником знакомство длится уже три года, а вот отношения — более года.

Ведущая поделилась, что познакомилась с военным довольно оригинальным способом. Так, Пономаренко достал ее контакты и пригласил на первую встречу через ее коллег с других радиостанций. Впоследствии они больше не расставались и во время войны еще больше усиливают свои чувства общими интересами.

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"Это была спецоперация. Раньше каждое утро Сергей слушал "Хит FM". Он не имел представления, как я выгляжу, кроме того, что слышал в эфире. Он говорил мне, что ему всегда откликались моя позиция, мысли, убеждения, ценности и поэтому много лет подряд слушал. Началась полномасштабная война - он поехал добровольцем и это было его второе "пришествие", защищал Харьковщину. За бои там получил звание Героя Украины. И после приезда в Киев на награждение нашел моих коллег с соседних радиостанций, чтобы договориться со мной о встрече. И потом он честно признался, что в тот момент понял, что не желает со мной прощаться. С тех пор мы ни на день не исчезали. Он начал поддерживать меня в благотворительности, волонтерстве, осуществлять мечты людей из приютов. Это самый лучший человек в жизни, которого я знаю", — растрогала Юлия.

Юлия Карпова и Сергей Пономаренко

Карпова также отметила, что сейчас находится с Сергеем в гражданском браке, ведь официального предложения пока не было. Также звезда добавила, что Сергей старше ее и уже имеет детей от прежних отношений.

"Он еще не делал предложение. Но я не могу называть мужа мальчиком, потому что у нас разница с ним в 10 лет. Это мой гражданский муж. Мы живем в гражданском браке. У него есть бывшая семья и трое детей", — призналась Юлия.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАРПОВА | Той самий голос З РАДІО: нехай я буду ДУРНОСМІХОМ! Хабарі на радіо, 13-річні стосунки

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