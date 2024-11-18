Известная украинская реперша впервые заявила о проблемах с ментальным здоровьем и назвала диагноз

Украинская реперка alyona alyona впервые рассказала о проблемах с психоэмоциональным состоянием.

В своем фотоблоге звезда подняла важную тему ментального здоровья. В частности, поделилась как в последние годы столкнулась с постоянным чувством несчастья. По словам alyona alyona, это привело ее на консультацию к ряду специалистов. Так что после творческой паузы и тщательного обследования реперка таки нашла проблему. Психиатр диагностировал ей начальную стадию тревожного расстройства, вызванного затяжной депрессией.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Я много рассказывала, что беру творческую паузу, иду работать над собой, работаю с психологом… И никогда не делилась диагнозами, которые мне ставили психологи. Год назад, когда я отдыхала в Моршине, я впервые обратилась к психологу, чтобы разобраться, почему мне так часто хочется плакать и почему я стала эмоционально нестабильной. Вплоть до Нацотбора. Потому что он поднял все мое эмоциональное состояние на высшую ступень из-за того количества ответственности, которое было на наших плечах. Оба психолога сказали мне обратиться к психиатру. У меня были очень большие подозрения на тревожное расстройство. Психиатр провела исследование и оказалось, что тревожное расстройство у меня на начальной стадии. И оно – следствие глубокой депрессии, которая длилась более полутора лет", - призналась артистка.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук поделилась, как в 35 лет перенесла серьезную операцию на шее и назвала причину.

Читайте также: