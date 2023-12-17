Известная украинская спортсменка похвасталась фото с Залужным и удивила своей шапкой

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась с поклонниками особым фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Знаменитости сфотографировались на фоне флага с логотипом "Динамо". Свежее фото Ольга опубликовала в своем фотоблоге. Интересно, что олимпийская призерша выбрала довольно необычный образ. На ее голове виднеется шапка с изображением бейби Йоды, символизирующего борьбу добра со злом. Также головной убор содержит довольно интересную символическую надпись: "Под защитой Залужного".

Валерий Залужный, Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Надпись на шапке соответствует действительности. Даже самой сильной нужна защита и поддержка. Сила в единстве. Объединяемся", - подписала кадр Харлан.

К слову, на официальной странице футбольного клуба "Динамо Киев" также появилась эта фотография в сторис.

В последнее время Главнокомандующий ВСУ довольно часто появляется на фото со знаменитостями. В частности, архивной фотографией с Валерием Залужным и его супругой поделилась украинская актриса Ада Роговцева. Она также рассказала об истории их знакомства.

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