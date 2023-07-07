Известная украинская телеведущая перестала общаться с мамой, которая уехала в Россию

Украинская телеведущая Габриэлла Массанга откровенно призналась, что перестала общаться со своей мамой, которая находится в россии.

Об этом Массанга рассказала YouTube-проекту "Будешь знать с Еленой Берестенко". Знаменитость поделилась, что ее мама живет в Москве уже 39 лет, однако все ее родственники остались в Украине.

Едва сдерживая слезы ведущая сказала, что не понимает, почему ее мама не верит своим близким, а доверяет российской пропаганде:

"У меня мама живет в Москве уже 39 лет. Это для меня очень трудная тема. Она смотрит их ТВ, но я не понимаю, почему она не может понять меня и всех наших, всех ее родственников. Здесь ее мама живет, сестра, брат. Там нет никого… С ней я не общаюсь", – сказала Массанга.

Габриэлла Массанга

Ведущая вспомнила, что в первые дни полномасштабного вторжения мама звонила ей из россии и убеждала, что россияне пришли "освобаждать" украинцев. С тех пор Габриэлла с родным человеком не общается.

"Она постоянно приезжала сюда и с 2014 года, когда началась война, она приезжала на два-три месяца к своей матери, это моя бабушка. Она все видела, она все прекрасно знает… Я думаю, это их пропаганда на ТВ на нее повлияла", – сказала Массанга.

Напомним, что тем временем певцу-путинисту Григорию Лепсу сорвали концерт в Кыргызстане. Люди выступили против концерта артиста, поддерживающего войну в Украине.

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