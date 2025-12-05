Известная украинская ведущая, которая впервые родила в 47 лет, рассказала о сложностях в материнстве

Инна Шевченко

Реклама

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко призналась, что ей тяжелее всего дается в материнстве.

Знаменитость два месяца назад впервые стала мамой. Ведущая родила в 47 лет. Периодически Инна Шевченко отвечает на вопросы, которые волнуют ее подписчиков в Instagram. На этот раз у знаменитости поинтересовались, что тяжелее всего ей дается в материнстве. Сыну Шевченко - Матису - всего два месяца. Поэтому, мальчику необходимо уделять немало внимания. Ведущая признается, что из-за ухода за сыном у нее вообще ни на что не хватает времени, и это ей дается нелегко.

"Самое тяжелое то, что не могу делать то, что хочу, и не хватает времени на полноценную работу", - призналась ведущая.

Реклама

Пост Инны Шевченко

Тем не менее, Шевченко помогает ее муж-француз Лоран Жави. Когда сын пары был совсем маленьким, то они поровну делили ночь, чтобы за ним ухаживать. Сейчас же мальчик просыпается, чтобы поесть. С этим ведущая и сама справляется. Однако в пять утра знаменитости помогает муж. В это время Инна Шевченко может спокойно поспать.

"В начале, когда малыш плохо спал, мы делили поровну ночь. А сейчас Матис спит достаточно, просыпается только поесть два раза, и то, мы делаем это в постели. Поэтому с мужем договорились, что он подключается после пяти часов утра - поменять подгузник, приспать, если капризничает, и побыть с малышом, чтобы я могла поспать свободно хоть часок-два. Нам обоим так хорошо, потому что я - сова, а муж - жаворонок", - поделилась знаменитость.

Пост Инны Шевченко

Напомним, недавно ведущая Елена-Кристина Лебедь намекнула на пополнение в семье. Знаменитость опубликовала фото с мужем и загадочным малышом. Правда, пользователи заметили на снимке одну странную деталь.