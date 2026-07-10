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Известная украинская ведущая на фото до и после показала, как кардинально изменилась после похудения на 15 кг
Знаменитость сравнила свое свежее фото с архивным годовалой давности.
Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская показала, как кардинально изменилась за год.
В Instagram-stories ведущая сравнила свое свежее фото с архивным годовалой давности. При этом наряд в знаменитости был одинаковым. Сразу бросается в глаза то, как Стася Ровинская кардинально похудела. Платье, которое раньше было на актрисе обтягивающем, сейчас сидит на ней свободно. И это не удивительно, поскольку Стася Ровинская и сама раньше призналась, что избавилась от 15 лишних килограммов.
Кроме того, телеведущая сменила прическу, вернее вернула ту, которая у нее была. Некоторое время знаменитость красила волосы в рыжий цвет. Теперь она снова блондинка. Сама Стася Ровинская признается, что изменения в ее внешнем виде сложно не заметить, поскольку она и себе кажется совсем другой.
«Это сегодня, а это год назад совсем другая я: и волосы, и вообще все», — коротко отметила знаменитость.
Напомним, в этом году кардинальные изменения произошли не только во внешнем виде Стаси Ровинской, но и ее личной жизни. В конце мая ведущая призналась, что разводится с мужем, режиссером Ярославом Ровинским, с которым прожила в браке 13 лет и от которого родила троих детей.