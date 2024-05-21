Известная украинская ведущая отреагировала на слухи о ее романе с Максом Леоновым: "У меня есть симпатия"

Вокруг личной жизни украинской ведущей, блогерши и участницы первого сезона шоу "Холостяк" Марины Аристовой возникло много сплетен после ее развода с мужем, экс-депутатом Юрием Аристовым.

Знаменитости даже приписывают роман с украинским танцором Максом Леоновым, с которым она тесно общается. Особенно сплетни распространились на фоне новостей, что хореограф в марте объявил о разрыве с гражданской женой после 11 лет брака.

Макс Леонов / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Впрочем, Марина Аристова уверяет, что Леоновым только хорошо дружит. Правда, она не скрывает, что после развода уже успела побывать на свиданиях. Более того, у ведущей даже возникла симпатия к загадочному мужчине.

"Я с Максом Леоновым дружу, мы друзья. Но да, у меня есть симпатия, я хожу на свидания, у меня жизнь продолжается. Я красивая молодая женщина, конечно, я это делаю", – рассказала Аристова для "Люкс ФМ".

Марина Аристова

Впрочем, блогерша пока не может это назвать отношениями, поэтому сказать, что ее сердце занято – это будет громким заявлением. По словам Аристовой, дальше симпатии между ней и загадочным мужчиной пока ничего не возникало.

"У меня есть чувства к мужчине, но с Максом мы друзья. Это очень громко, что занято мое сердце, но есть симпатия", – добавила ведущая.

Отметим, в конце февраля Марина Аристова сообщила, что развелась с Юрием Аристовым после 13 лет отношений. Причиной разрыва стала измена мужа. Поэтому блогерша создала себе финансовую подушку и подала на развод.

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