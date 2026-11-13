Известная украинская ведущая перенесла сложную операцию после ДТП: врачам пришлось восстанавливать позвоночник

Натали Салоник

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Ведущая Наталии Салоник рассказала о последствиях жуткого ДТП, из-за которого перенесла сложную четырехчасовую операцию, и ошеломила подробностями своих травм.

После хирургического вмешательства знаменитость вышла на связь с подписчиками. Она призналась, что ситуация оказалась гораздо сложнее, чем предполагали медики. Сначала речь шла о переломах двух позвонков. Однако в ходе обследования выяснилось, что повреждений вдвое больше. Один из позвонков врачам пришлось фактически восстанавливать заново. Теперь ведущую ждет длительный путь к выздоровлению.

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«Но самое главное – операция уже позади. Теперь постепенно восстанавливаемся», – поделилась Наталье.

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Натали Салоник / © Инстаграм

Кроме травм позвоночника, авария сказалась и на подвижности руки Салоник. В настоящее время правая конечность функционирует только на 40–50%. Также в течение следующего месяца ведущей нужно будет носить специальный шейный воротник, который будет фиксировать шею и помогать при восстановлении.

Несмотря на непростое состояние, Наталья пытается сохранять позитивный настрой. Даже необходимость носить медицинский фиксатор она воспринимает с юмором.

Впереди знаменитость ждет реабилитация, которая потребует времени и усилий. В то же время, она радуется, что самый сложный этап лечения уже остался позади.

Натали Салоник

Напомним, несколько дней назад Натали Салоник сообщила, что попала в серьезное ДТП . Тогда ведущая показала последствия аварии и рассказала, что готовится к операции.

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