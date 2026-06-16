Известная украинская ведущая похудела на 15 кг и похвасталась стройной фигурой: "Было очень некомфортно"

Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

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Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская призналась, что похудела на 15 килограмм.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Стася Ровинская говорит, что в прошлом году весила 78 килограмм. Это был максимальный вес ведущей, и она не скрывает, что ей было некомфортно. Итак, актриса взялась за похудение. В общей сложности, ей удалось избавиться от 15 килограммов.

«Короче, в прошлом году был мой максимальный вес 78 кг, было очень некомфортно», — призналась Стася Ровинская.

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Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Сейчас ведущая весит 63 килограмма. Стася Ровинская уже посветила заметно похудевшей фигурой, показавшись в мини-платье. Однако актриса говорит, что не собирается останавливаться на достигнутом результате, поскольку хочет еще немного похудеть.

«Сейчас 63 кг, хочу меньше, но не сильно. Как видите, гораздо более комфортно», — делится ведущая.

Напомним, недавно певец Иво Бобул ошеломил кардинальным похудением. Артист уже прокомментировал изменения во внешнем виде, хотя и сделал это достаточно резко.

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