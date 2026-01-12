- Дата публикации
Известная украинская ведущая похвасталась подарком за 60 тыс. долларов от мужа
Гутцайт для этого продала свою предыдущую машину.
Украинская телеведущая Оксана Гутцайт поделилась приятной семейной обновкой.
Звезда призналась, что меньше года ездит на новом автомобиле Audi стоимостью около 60 тысяч долларов, который появился в семье благодаря поддержке мужа Вадима. По словам ведущей, перед покупкой новой машины она приняла практическое решение — продала свой Lexus, которым пользовалась в течение восьми лет. Добавив средства, семья решила обновить транспорт, выбрав более современную модель.
Оксана отмечает, что за рулем она уже более двух десятилетий и вождение для нее — привычная часть жизни. В то же время звезда не скрывает, что к автомобилям она относится без лишнего пафоса и не наделяет их особым символизмом.
В проекте "Люкс ФМ" Гутцайт объяснила, что главным аргументом при выборе машины стало прежде всего удобство для семьи — просторный салон и вместительный багажник.
«Надо из-за того, что у меня малый и малая, а еще родители приезжают. Но мне реально надо, чтобы переехать с места на место», — отметила ведущая.
