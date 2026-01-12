Известная украинская ведущая похвасталась подарком за 60 тыс. долларов от мужа

Оксана Гутцайт с мужем Вадимом / © instagram.com/oksana.guttsayt

Украинская телеведущая Оксана Гутцайт поделилась приятной семейной обновкой.

Звезда призналась, что меньше года ездит на новом автомобиле Audi стоимостью около 60 тысяч долларов, который появился в семье благодаря поддержке мужа Вадима. По словам ведущей, перед покупкой новой машины она приняла практическое решение — продала свой Lexus, которым пользовалась в течение восьми лет. Добавив средства, семья решила обновить транспорт, выбрав более современную модель.

Оксана отмечает, что за рулем она уже более двух десятилетий и вождение для нее — привычная часть жизни. В то же время звезда не скрывает, что к автомобилям она относится без лишнего пафоса и не наделяет их особым символизмом.

Новая машина Оксаны Гутцайт / © скриншот с видео

В проекте "Люкс ФМ" Гутцайт объяснила, что главным аргументом при выборе машины стало прежде всего удобство для семьи — просторный салон и вместительный багажник.

«Надо из-за того, что у меня малый и малая, а еще родители приезжают. Но мне реально надо, чтобы переехать с места на место», — отметила ведущая.

