Известная украинская ведущая показала свою разрушенную квартиру в результате ночного обстрела Киева

Екатерина Соляр

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В ночь на 31 июля страна-агрессор Россия массированно обстреляла Украину, под прицелом оказался Киев.

Враг нанес комбинированную атаку ударными беспилотниками и ракетами. Во время атаки пострадали такие районы, как Соломенский, Святошинский, Голосеевский и Шевченковский.

Как оказалось, квартира журналистки и ведущей Екатерины Соляр тоже подверглась разрушениям. Ведущая уже показала, как сейчас выглядит ее жилье. На снимках видно выбитые окна, стекла из которых вокруг разлетелись, поврежденная мебель и свисающая часть потолка. Рядом с домом Екатерины Соляр был сильный пожар.

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Квартира Екатерины Соляр

Ведущая говорит, что чувствует себя хорошо. Екатерина поделилась, что ее от ранений спасло то, что во время тревоги она решила спать в коридоре. Тем не менее, после пережитого журналистка находится в шоковом состоянии.

Квартира Екатерины Соляр

"В принципе, я жива. Может, не совсем адекватна, но жива. Не знаю, пока чем помочь, трясутся руки, но я норм", - поделилась ведущая.

Квартира Екатерины Соляр

Напомним, недавно враг также обстреливал столицу. Тогда РФ полностью уничтожила квартиру "Miss Ukraine International-2018" Богданы Тарасик.