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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
6386
Время на прочтение
1 мин

Известная украинская ведущая показала свою разрушенную квартиру в результате ночного обстрела Киева

В ночь на 31 июля Россия обстреляла Киев. Квартира журналистки Екатерины Соляр подверглась разрушениям.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Екатерина Соляр

Екатерина Соляр

В ночь на 31 июля страна-агрессор Россия массированно обстреляла Украину, под прицелом оказался Киев.

Враг нанес комбинированную атаку ударными беспилотниками и ракетами. Во время атаки пострадали такие районы, как Соломенский, Святошинский, Голосеевский и Шевченковский.

Как оказалось, квартира журналистки и ведущей Екатерины Соляр тоже подверглась разрушениям. Ведущая уже показала, как сейчас выглядит ее жилье. На снимках видно выбитые окна, стекла из которых вокруг разлетелись, поврежденная мебель и свисающая часть потолка. Рядом с домом Екатерины Соляр был сильный пожар.

Квартира Екатерины Соляр

Квартира Екатерины Соляр

Ведущая говорит, что чувствует себя хорошо. Екатерина поделилась, что ее от ранений спасло то, что во время тревоги она решила спать в коридоре. Тем не менее, после пережитого журналистка находится в шоковом состоянии.

Квартира Екатерины Соляр

Квартира Екатерины Соляр

"В принципе, я жива. Может, не совсем адекватна, но жива. Не знаю, пока чем помочь, трясутся руки, но я норм", - поделилась ведущая.

Квартира Екатерины Соляр

Квартира Екатерины Соляр

Напомним, недавно враг также обстреливал столицу. Тогда РФ полностью уничтожила квартиру "Miss Ukraine International-2018" Богданы Тарасик.

Дата публикации
Количество просмотров
6386
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