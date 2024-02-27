Известная украинская ведущая после развода с мужем рассказала о его многочисленных изменах

Известная украинская ведущая и участница первого сезона шоу "Холостяк" Марина Аристова после новостей о разводе с мужем, экс-депутатом Юрием Аристовым рассказала о его многочисленных изменах.

Блогерша в интервью Алине Доротюк призналась, что их отношения очень сильно изменились, когда Аристов начал заниматься политикой. Из-за работы супруги почти не общались. Впоследствии Аристова узнала об измене возлюбленного.

Марина Аристова / Фото: скриншот с видео

"Мой муж очень изменился, когда ушел в политику. У меня муж просто сошел с ума. Первый год он разгребал, учился, и мы почти не общались, а через год была измена, потому в политике – что? В политике у всех есть любовницы. У тебя есть любовница — ты молодец. У тебя нет любовницы — ты не очень. Когда я поймала его на измене, он мне сказал: "Да кто ты такая, что позволяешь себе меня критиковать?" — вспомнила блогерша.

Марина Аристова говорит, что еще тогда планировала уйти от Юрия Аристова. Однако их брак неожиданно спас коронавирус. Аристов серьезно заболел и находился в реанимации. Ведущая простила измену и вернулась к возлюбленному.

Марина и Юрий Аристовы / Фото: instagram.com/marynaaristova

"Я простила, да и любовница эта была недолгий период. Я так поняла, что поймала с поличным в первые недели их общения. Потом я два месяца разводилась, он еще с ней погулял, потом поехал в реанимацию и бросил ее. И я простила. Я подумала, что стоит попробовать снова, и он реально стал более человечным. Он изменился", – поделилась ведущая.

Впрочем, Аристов снова сошелся с любовницей. Марина поняла, что пора ставить точку в их отношениях. Однако сразу блогерша не подала на развод. Сначала она обеспечила себя финансовой подушкой, чтобы в случае чего иметь возможность обеспечивать детей. Когда Аристова поняла, что больше не зависит от мужа, то подала на развод.

Марина Аристова / Фото: скриншот с видео

"Мне на тот момент расставаться было самоубийством. Я пошла бы голая, босая, никому ничего не доказала, что там вместе нажитое. Он захотел — он бы меня раздел и сказал: "До свидания". И я подумала, что горячиться сейчас не нужно .Когда у тебя трое детей и ты все же работала в этом браке, хотелось бы выходить из этого честно. Я провела нормальный пласт работы перед тем, как пришла и сказала: "А теперь мы разводимся", — добавила блогерша.

Напомним, недавно британская певица Элли Голдинг объявила о разводе. Более того, артистка уже и успела закрутить новый роман.

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