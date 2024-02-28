Известная украинская ведущая пожаловалась, что не может вернуться в Украину из США

Известная блогерша и ведущая Алина Шаманская пожаловалась, что не может вернуться в Украину.

Сейчас знаменитость вместе с сыном проживает в США. Время от времени Шаманская возвращается в Украину. В частности, в конце февраля блогерша должна была отправиться в Киев. Однако этой поездке не суждено было случиться.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Последний месяц я жила с бабочками в животе и приятными ожиданиями, ведь 28 февраля я должна была вылетать в Киев. При определенных обстоятельствах моя желанная поездка отменена на неопределенный срок… Мое состояние описать тяжело", — поделилась блогерша.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманская не стала вдаваться в подробности и рассказывать, почему не может вернуться. Ведущая призналась, что у нее теперь определенные проблемы с визой. Блогерша находилась в США как туристка, поэтому должна была каждые полгода уезжать из страны. Сейчас Шаманская планирует оформить другой тип визы. Пока будет проходить весь этот процесс, ведущая не может уезжать из США.

"За туристической визой мне необходимо вылетать раз в полгода обязательно. На этот раз так не произойдет… Поэтому я должна начинать переоформлять свой тип визы. Эта процедура может занять от 5-6 месяцев до нескольких лет. Покидать территорию США в период оформления запрещено", — призналась ведущая.

Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская рассекретила, что планирует оформлять творческую визу, благодаря которой сможет покидать страну без определенных сроков, а также зарабатывать.

"О-1 виза – это виза талантов и публичных людей. Дает право летать неограниченно туда и обратно и дает право на работу! Например, я могла бы оформить монетизацию за просмотр видео в Instagram (это доступно в США – прим. ред.)", — добавила блогерша.

Пост Алины Шаманской / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно жена экс-героя реалити "Холостяк" Макса Михайлюка призналась, что они не вернутся в Украину. Модель Дарья Хлыстун объяснила, почему с мужем приняла такое решение.

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