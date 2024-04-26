Известная украинская ведущая призналась, что ей помогло сохранить дружбу с бывшим

Известная украинская ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай после развода со своим женихом, адвокатом Евгением Прониным поделилась секретом их дружеских отношений.

Как признается Рамина в YouTube-проекте "30+", после болезненного периода она долгое время держала обиды на Евгения. Впрочем, через год ведущая получила сообщение от экс-жениха, которое окончательно растопило между ними лед и они перестали быть врагами. В частности, в нем Пронин извинился перед Эсхакзай и поделился собственными переживаниями.

"Он мне написал душевное сообщение: "Рамина, то, что наши отношения не сложились, для меня тоже такая трагедия, как и для тебя. Я так же переживаю это как личную неудачу. Мы с тобой не общались почти год. У меня изменилось видение жизни, те люди, с которыми я думал, что не буду общаться, оказались прикольными и я с ними общаюсь". Он написал большое сообщение, сказал просто "извини". У меня были слезы на глазах, словно я ждала это сообщение целый год. И я ответила ему: "Женя, ты оказался нормальным человеком", - подчеркнула Рамина.

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин / Фото: instagram.com/raminalalala

Также знаменитость отметила, что преодолеть сложный период ей помогло избегание упоминаний о бывшем. В частности, она убрала из жизни все напоминавшие о нем вещи.

"Когда Женя уехал, он оставил некоторые свои вещи у меня дома. И меня постоянно это мозолило, это было поводом написать: "Когда приедешь заберешь свои вещи?". Я написала ему: "Куда тебе отправить вещи?". И полностью удалила наши общие фото с телефона, сняла наши фото с холодильника, все напоминания, вычеркнула все, что было между нами, чтобы не триггерило", - обьяснила Эсхакзай.

Напомним, недавно экс-муж Анны Тринчер, блогер Александр Волошин также рассказал об отношениях с бывшей и забрал ли у нее элитный автомобиль, который подарил.

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