Известная украинская ведущая призналась, на сколько поправилась за время беременности и как худеет

Ведущая "1+1 Марафон" и ТСН Наталья Островская, которая впервые снялась в фотосессии с 3-месячной дочерью Агатой, рассказала, на сколько поправилась после родов.

По словам Островской, за время беременности она набрала 22 лишних килограмма. Впрочем, из-за веса звезда не переживает, поскольку сейчас для нее в приоритете – самочувствие. От этого зависит и лактация, ведь ведущая кормит дочь грудным молоком:

"За беременность я набрала 22 килограмма, 12 быстро ушли — через несколько недель, а вот над другими приходится работать. Я слежу за питанием, делаю лайтовые тренировки и уже вижу, что вес понемногу уменьшается. Надо дать себе время. На днях почему-то грустно стало, когда посмотрела в зеркало, думаю: "Где мой пресс?" А потом смотрю на Агату и говорю: "Так вот он — такой прекрасный", — прокомментировала Островская в интервью Viva.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Также звезда призналась, что она хочет, чтобы в ее семье был и сын. Но пока ведущая планирует сделать перерыв и задумывается над пополнением в семье через несколько лет:

"Нужно рожать больше украинцев, но моя очередь – через три-пять лет. Пока передаю эстафету другим украиночкам! Я хочу в семье Островских девочку и мальчика, но сейчас нужно вырастить Агату и дарить ей как можно больше тепла и родительской любви", — отметила ведущая.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Напомним, что три месяца назад у ведущей Наталии Островской и ее мужа родился первенец, дочь Агата. Девочка появилась на свет в одном из роддомов Киева. Как ранее делилась Островская, ее роды прошли быстро. Схватки длились пять часов, а сами роды – 13 минут.

Читайте также: