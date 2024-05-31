Известная украинская ведущая призналась, пойдут ли воевать ее сын и муж в случае получения повестки

Украинская ведущая Елена Фроляк прокомментировала возможность мобилизации ее сына Антона и мужа Сергея Соловьева.

По словам знаменитости, эта тема в семье поднималась неоднократно. Поэтому, не колеблясь, 58-летний мужчина Елены согласился бы встать на защиту Украины при необходимости. В настоящее время сын супругов еще учится и не достиг призывного возраста, поэтому пока не может быть мобилизован. Впрочем, как признается Фроляк, он также готов взять оружие в руки.

Елена Фроляк

"Я бы не делала из мобилизации трагедию. Моему мужу 58 лет. Может прийти повестка и он пойдет. Конечно, говорили. Он сказал: "Елена, я в том возрасте и статусе – когда он главный оператор ICTV и его много людей знает – что я прятаться не буду. И он пойдет. У него нет брони. Он много донатит, смотрит все видео, очень сильно разбирается в военной авиации, потому что его отец был военным лётчиком. Сыну 19 лет, он студент и еще учится. Он говорит: "Мам, придется – пойду", – рассказала Елена в интервью Алине Доротюк.

Также у Елены Фроляк с мужем есть старшая дочь Наталья, которая успешно строит карьеру и волонтерит.

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