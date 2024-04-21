Известная украинская ведущая призналась, с какими трудностями столкнулась во время беременности

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук, которая недавно рассекретила свою беременность, поделилась, как для нее проходит этот период.

Так, в своем фотоблоге Иванна решила поддержать всех женщин, которые сейчас находятся в положении, и опровергла все слухи о том, что это невыразимо тяжело. В частности, ведущая призналась, что почти никаких изменений в первые пять месяцев беременности не почувствовала.

"У меня было совсем не так, как рассказывали знакомые. Первые 3-5 месяцев я почти не чувствовала изменений, токсикоза или плохого самочувствия. Даже мой вес никак не менялся и я волновалась, все ли хорошо с ребенком. Но в какой-то момент я поняла, что в обществе существует много установок и стереотипов, и если я буду продолжать все все принимать во внимание, то сделаю только хуже себе и ребенку", - поделилась знаменитость.

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Впрочем, по словам Онуфрийчук, она постоянно работает над собственным положительным мышлением, ведь верит, что таким образом удастся "прожить этот опыт по-своему и с удовольствием". Также ведущая привела конкретный пример, как облегчает дискомфорт благодаря правильной настроенности:

"Да, с 6-7 месяца уже появился определенный дискомфорт: боли в спине, стало тяжелее передвигаться, изжога, отеки и иногда затрудненное дыхание. Но я объясняю себе, что это нормально, потому что мое тело набрало вес и в нем уже живет три кг счастья. Когда малыш толкается и ножкой залезает где-то под ребра, а кожа на животе натягивается, мне однозначно больно, но я опять же понимаю, что ребенку просто тесно и принимаю это, разговариваю с ним, глажу животик. Поверьте, с таким настроением все проходит легче и позитивнее", – призналась Иванна.

Напомним, недавно "мама" Верки Сердючки, актриса Инна Билоконь впервые стала бабушкой.

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