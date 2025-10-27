Известная украинская ведущая призналась, с какими трудностями столкнулась во время родов в 47 лет

Инна Шевченко с мужем

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время родов.

Знаменитость впервые стала мамой в 47 лет. Ведущая рожала во Франции. Малыш Инны Шевченко появился на свет 3 октября. А это же знаменитость честно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась. Ведущая должна была рожать в период от 17 до 24 октября. Медики сделали вывод, что лучше сделать кесарево сечение, поскольку естественные роды могут негативно повлиять на зрение Инны Шевченко.

"Я планировала рожать сама, но врачи сомневались относительно моих глаз. 10 лет назад мне делали операцию по укреплению сетчатки на одном глазу, а на другом - лазерное укрепление. Поэтому решение - можно ли мне тужиться - должен был сказать офтальмолог. 1 октября я получаю заключение: риск разрыва сетчатки все же есть. А 3 октября утром мы должны были встречаться с акушеркой и гинекологом, чтобы решить, как именно рожать. Я уже понимаю, что, скорее всего, будет кесарево", - признается ведущая.

Инна Шевченко с мужем и сыном

Малыш решил появиться на свет раньше планируемой даты. Уже вечером 2 октября у Инны Шевченко начали отходить воды, поэтому она срочно поехала в роддом. Однако произошел еще один неприятный момент. Муж знаменитости Лоран находился не рядом, а у них должны были быть партнерские роды. Наконец, медики предложили ожидать, поскольку схваток еще не было.

"Ночью начинаются схватки - каждые 10 минут. Под утро - уже каждые 9. Нервы на пределе. И тут - Лоран заходит в палату! За ним врач: окончательное решение - кесарево сечение. 3 глазами лучше не рисковать. И для малыша так безопаснее", - поделилась знаменитость.

Инна Шевченко

Наконец, Инне Шевченко сделали кесарево сечение. Во время операции с ведущей рядом был ее муж. Именно ему к груди прикладывали малыша. Сами роды прошли хорошо, с сыном тоже все в порядке. Сейчас ведущая вскармливает его грудью. Сама же Инна Шевченко восстанавливается после родов. Необходимо два месяца, чтобы организм оправился. Также знаменитость говорит, что сейчас находится в процессе похудения. Сейчас ее вес составляет 84 килограмма. И для ведущей самое главное, что с сыночком все в порядке.

Инна Шевченко с сыном

"Главное же, что у нас есть наше чудо, наш чудесный мальчик, которого мы так долго ждали! А все остальное - восстановим", - подытожила ведущая.

Инна Шевченко с сыном

Напомним, недавно Инна Шевченко показала первые фото сынишки. Также знаменитость рассекретила, как назвала первенца.