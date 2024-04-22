Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известная украинская ведущая прямо на сцене шлепнулась со стула на пол

Известная украинская ведущая прямо на сцене шлепнулась со стула на пол

Елена-Кристина Лебедь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Со знаменитостью случился неприятный инцидент.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь прямо на сцене полетела со стула на пол.

Досадный инцидент с ведущей произошел во время съемок юмористического шоу, где она участвовала. Знаменитость играла в одном из номеров. Лебедь должна была идти с газетой и сесть на стул, при этом не отрываясь от чтения.

Однако что-то пошло не по плану. Когда Лебедь садилась, то не смогла удержать равновесие. Ведущая прямо на сцене вместе со стулом шлепнулась на пол.

"Ляп на сцене", — коротко подписала видео Елена-Кристина и добавила смеющиеся смайлики.

Елена-Кристина Лебедь прямо на сцене упала со стула на пол

Елена-Кристина Лебедь прямо на сцене упала со стула на пол

О своем состоянии ведущая рассказывать не стала. Однако судя по реакции Лебедь, травм она не получила. Более того, ситуация только повеселила знаменитость, ведь когда Елена-Кристина поднималась с пола, то едва сдерживала эмоции, чтобы не засмеяться.

В комментариях знаменитость поддержали фанаты и отметили, что это действительно эффектное падение. Некоторые же поинтересовались, не получила ли ведущая травм: "Крис даже падает ярко", "Хоть не забились?", "И смешно, и грешно".

Напомним, довольно продолжительное время в Сети ходили слухи, что Елена-Кристина Лебедь сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Недавно знаменитость ответила, действительно ли вышла замуж.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация