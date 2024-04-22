Известная украинская ведущая прямо на сцене шлепнулась со стула на пол

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь прямо на сцене полетела со стула на пол.

Досадный инцидент с ведущей произошел во время съемок юмористического шоу, где она участвовала. Знаменитость играла в одном из номеров. Лебедь должна была идти с газетой и сесть на стул, при этом не отрываясь от чтения.

Однако что-то пошло не по плану. Когда Лебедь садилась, то не смогла удержать равновесие. Ведущая прямо на сцене вместе со стулом шлепнулась на пол.

"Ляп на сцене", — коротко подписала видео Елена-Кристина и добавила смеющиеся смайлики.

Елена-Кристина Лебедь прямо на сцене упала со стула на пол

О своем состоянии ведущая рассказывать не стала. Однако судя по реакции Лебедь, травм она не получила. Более того, ситуация только повеселила знаменитость, ведь когда Елена-Кристина поднималась с пола, то едва сдерживала эмоции, чтобы не засмеяться.

В комментариях знаменитость поддержали фанаты и отметили, что это действительно эффектное падение. Некоторые же поинтересовались, не получила ли ведущая травм: "Крис даже падает ярко", "Хоть не забились?", "И смешно, и грешно".

Напомним, довольно продолжительное время в Сети ходили слухи, что Елена-Кристина Лебедь сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Недавно знаменитость ответила, действительно ли вышла замуж.

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