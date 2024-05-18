Известная украинская ведущая рассказала о расставании с возлюбленным после 15 лет отношений: "Была в депрессии"

Украинская телеведущая Каролина Ашион поделилась болезненными воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения.

Как признается знаменитость, начало великой войны принесло ей много личного горя. В частности, она потеряла двух близких людей – куму и маму. К тому же Каролина упомянула о разводе с экс-избранником Дмитрием, с которым они в течение 15 лет прожили в гражданском браке. По словам телеведущей, это был депрессивный период для нее. После непростых времен Каролина прожила в эмиграции в Германии, где ее состояние немного улучшилось.

Каролина Ашион с эксчеловиком Дмитрием

"Полномасштабное вторжение стало окончательной каплей, после которой я решила, что уже просто не могу. Сначала потеряла лучшую подругу – свою куму, через два месяца похоронила маму. Развелась с мужем. Буквально на следующий день, как попрощалась с мамой. А потом, собственно, началась война. И с этим всем, честно говоря, я просто не справлялась. Была в такой депрессии, что даже работать не могла", – рассказала ведущая в интервью oboz.ua.

Отметим, что Каролина Ашион с Дмитрием планировали детей и даже обращались к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). К сожалению, воплотить мечту им так и не удалось. Пара осталась в дружеских отношениях.

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