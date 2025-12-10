Известная украинская ведущая рассказала о восстановлении от первых родов в 47 лет: "Острый период был"

Инна Шевченко

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко честно рассказала о восстановлении после родов.

Знаменитость впервые стала мамой в 47 лет. Ведущая рожала во Франции. Инне Шевченко делали кесарево сечение. После родов прошло два месяца. Сейчас ведущая восстанавливается. Знаменитость говорит, что это продлится около девяти месяцев.

Тем не менее, ведущая призналась, что сейчас чувствует себя значительно лучше, ведь раньше был довольно острый период, что даже двигаться было сложно. Инна Шевченко говорит, что теперь планирует возвращать ее телу дородовую форму.

"Я до сих пор восстанавливаюсь. Как говорят во Франции, женщина вынашивает ребенка девять месяцев, и именно столько ей нужно и на восстановление. У меня же прошло лишь чуть больше двух месяцев. Острый период был месяц, когда трудно было двигаться. Сейчас значительно лучше, но теперь надо возвращать формы", - говорит знаменитость.

Инна Шевченко

