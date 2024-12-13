Известная украинская ведущая развелась с мужем после 12 лет брака и шокировала причиной

Украинская ведущая Екатерина Соляр развелась.

37-летняя звезда довольно редко делится подробностями личной жизни и не раскрывала своего возлюбленного. Но на этот раз она сделала исключение и заявила, что недавно она больше не замужняя. Так, супруги распались после 12 лет брака. По словам Екатерины, этот процесс тянулся уже давно и причиной стала смена чувств в отношениях с романтичных на более дружественные.

"Мое сердце свободно. Я официально разведена после 12 лет брака. Случилось все постепенно. В определенный момент мы стали быть больше друзьями, чем парой. Он пытался делать что-то от обратного: цветы подарить, что-то купить… И где-то полгода назад он приехал и сказал : "Наверное, нам стоит развестись, потому что мы друг другу друзья". Я виню себя, но на самом деле никто из нас не виноват. Просто 12 лет – это большой период. А мы ничего не делали, чтобы спасти этот брак и быть вместе. Потому в итоге мы не вместе", - призналась знаменитость в подкасте "Олега Френди".

Екатерина Соляр

Кроме того, Соляр рассказала о предательствах за период брака. Как оказалось, она и ее бывший муж имели мысли о романах с другими, когда еще были вместе. Это еще больше подорвало их доверие друг к другу.

"Да, мы оба виноваты. Так случилось, что ему несколько лет нравилась моя подруга, а мне в течение некоторого периода – другой мужчина. Он об этом не знал, и я тоже об этом не говорила ему. Поэтому предательства были с обеих сторон", — объяснила Соляр.

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