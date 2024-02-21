Известная украинская ведущая разводится с мужем после 13 лет брака

Известная украинская ведущая, блогер и участница первого сезона шоу "Холостяк" Марина Аристова разводится с мужем, экс-депутатом Юрием Аристовым.

Об изменениях в личной жизни знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Аристова в фотоблоге разместила несколько черно-белых фотографий, на которых она улыбается. На кадрах ведущая позирует в футболке с надписью "свободная". Как рассказала блогерша, они с бывшим мужем официально расстались 15 января этого года.

"Разведеннная, 15.01.2024. Символическая надпись на футболке и теперь актуальна. Я закончила продолжавшиеся 13 лет отношения. Благодарна за этот опыт и за лучших в мире детей", — лаконично написала Аристова.

Марина Аристова рассталась с мужем / Фото: instagram.com/marynaaristova

Отметим, что у Марины и Юрия Аристовых есть двое детей – дочь Маша и сын Роберт.

Марина и Юрий Аристовы с детьми / Фото: instagram.com/marynaaristova

Марина Аристова с детьми / Фото: instagram.com/marynaaristova

Напомним, что летом прошлого года Юрий Аристов попал в скандал. В середине июля 2023 депутата вместе с женой и детьми застали в одном из отелей частного острова Итхаафуши на Мальдивах. Согласно документам, Аристов выехал в Польшу на три дня на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества Украины с правительством Литовской Республики. Уже находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева. В июле 2023 года Аристов подал заявление о сложении полномочий нардепа. Тогда скандал не прокомментировал ни Аристов, ни его жена. Но, как выяснилось, об отпуске Аристова на Мальдивах во время полномасштабной войны стало известно с поста Марины Аристовой в соцсетях.

Марина и Юрий Аристовы / Фото: instagram.com/marynaaristova

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