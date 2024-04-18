Известная украинская ведущая сделала предложение мужу-военному

Украинская певица и радиоведущая Соня Сотник впервые рассказала, как сделала предложение своему возлюбленному Михаилу, который с 2014-го года пошел добровольцем защищать границы Украины на Купянско-Лиманском направлении.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" радиоведущая призналась, что все произошло спонтанно, когда Михаил попал в военный госпиталь. Тогда по закону наведываться в реанимацию могли только жены. Соня предложила избраннику быстро расписаться за один день:

"Михаил попал в госпиталь и я поняла, что нам нужно расписываться, потому что тогда согласовали, что мужья и жены могут идти в реанимацию. И говорю ему: "Надо жениться, потому что вдруг что, а я никто и зовут меня никак. И он примчался и мы расписались за сутки, быстренько. И он помчался обратно на фронт", - рассказала знаменитость.

Соня Сотник

Соня отметила, что их отношения зародились после проведения ряда ее благотворительных концертов в 2016 году. И добавила, что Михаил воспитывает детей от предыдущих отношений:

"Мой муж обожает детей, у него двое. Мы познакомились после "На шапку" (серия благотворительных концертов – прим. ред.) в 2016 году. Мы собрали как раз на снайперский прицел и после зашли в бар. За столом были друзья, добровольцы и радикалы. Мы сразу с Михаилом поссорились за этим столом, потому что он считал, если бы волонтеры так сильно не помогали, то, возможно, государство быстрее реагировало на запросы собственного войска. То есть на тот момент он считал, что волонтеры – зло и из-за нас командиры не доносят до руководства проблемы, руководство ничего не знает и волонтеры все закрыли. Где-то через неделю мы уже не расставались", – поделилась Сотник.

Напомним, недавно стало известно, что актер Влад Никитюк впервые женился. Женой артиста стала его коллега – актриса Анна Гуляева.

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