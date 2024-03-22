Известная украинская ведущая шокировала, как россияне угрожают ее родным в оккупированной Херсонской области

Украинская телеведущая Татьяна Высоцкая, которая недавно рассказала о смерти свекрови после оккупации, призналась, в каких условиях проживают ее родственники, оставшиеся на оккупированной территории Херсонской области.

Так, Татьяна поделилась, что сейчас крайне трудно поддерживать связь с родными в оккупированной Херсонской области из-за угрожающей им опасности. К тому же, по словам ведущей, ее близкие постоянно подвергаются угрозам со стороны оккупационных властей. Так, россияне заставляют местных украинцев взять российское гражданство, иначе обещают оторвать от цивилизации.

"Есть такая родня, что выходит на связь очень редко, потому что для них это опасно. Есть такая, что выходит на других родственников очень редко, но мы знаем, что они страдают. Из того, что вообще сейчас известно: те, кто не пошел на "сотрудничество", пенсионеры, которые пытались выжить на продуктах с огородов, на них сейчас давят. "Если ты не возьмешь российский паспорт – мы тебе отрубим свет, ты не сможешь ходить в больницу". А что это может означать для пенсионера без лекарства, без света? И еще одно из надругательств этого насилия, оккупации – травма. Это пока выглядит грустно и больно", – рассказала Татьяна в интервью Алине Доротюк.

Татьяна Высоцкая. Фото: Instagram Татьяны Высоцкой

Тем не менее, Высоцкая признается, что мы должны продолжать бороться в информационном поле, чтобы люди в оккупации ощущали единство с Украиной.

"Но я знаю множество историй, когда люди держатся и ждут. Поэтому очень важно, чтобы они были рядом с нами в информационном поле, а не просто в тени оккупации, в тишине, в которой они пытаются дожить, когда мы к ним придем", – добавила ведущая.

Напомним, что недавно певец Андрей Кравченко признался, как мама в оккупации помогла ему начать музыкальную карьеру.

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