Известная украинская ведущая шокировала, как узнала об измене мужа с подругой

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова впервые рассказала об измене своего бывшего мужа.

Литвинова поделилась, что это произошло в ее первых больших отношениях, в которых родился сын звезды, недавно из США вернувшийся в Украину.

По словам ведущей тогда ее бывший муж находился на государственной должности и носил форму:

"Я его любила, у нас был ребенок, мы многое построили вместе. Все что мы делали тогда, мы делали вместе. Я никогда не скажу, что все сделала я. Это будет неправдой. Это был очень классный период, когда тебя прет. Тебе все в руку, масть из колоды вся идет тебе", — начала говорить Литвинова в программе "Слава+".

Пока ведущий Слава Демин не отметил, что "перло" до тех пор, пока она не узнала, что муж изменяет ей с подругой:

"Я была настолько счастлива, что тогда этого не осознавала. Я понимала, что что-то не то. Мой муж приходит в час, два каждый вечер, хотя работает с 9 до 18:00. Чего-то не хочет он дома быть. Я не могла осознать, что мне кто-то может изменять. То есть у меня с самооценкой все всегда было в порядке", — поделилась Литвинова.

Татьяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

По словам ведущей, она понимала, что ей плохо в этих отношениях физически. Также знаменитость отметила, что брак можно было бы спасти, если бы было желание с обеих сторон:

"Я понимала, что мне плохо в этих отношениях. Если я не уйду, я просто умру. Это была игра в одни ворота. Я говорю ему: "Останься сегодня дома, с нами. Не иди никуда". А он там в карты, еще что-то "с парнями". Никто же ничего не скажет. А я телефон никогда не проверяла. Следить, это очень грязно. Поэтому я действительно думала, что он там где-то играет в карты с парнями", — объяснила Литвинова.

Татьяна Литвинова

В конце концов, поделилась ведущая, она морально выгорела настолько, что даже не хотела с мужем завтракать за столом:

"Но когда я понимаю, что я не наполняюсь, я лишь выхолащиваю все ресурсы, которые во мне есть. Я уже не хочу ни касаться его, ни спать в одной кровати, ни есть за столом. Все, это разрушенные отношения. Их восстановить, - нужно, чтобы были усилия с двух сторон, чтобы он еще хотел", — добавила звезда.

Также Литвинова поделилась, что по ее инициативе они общаются с бывшим мужем. У них есть общий сын, которому сейчас 24 года и который их связывает:

"Я не жалею. Благодаря тому, что я развелась у меня словно новая жизнь началась. Я проехала и сделала выводы. Все. Мы общаемся, у нас уже ребенку 24 года. Я всегда те шаги делаю, постоянно в бетонную стену наталкиваюсь. Он и до сих пор почему-то не очень хочет со мной общаться. Я ему всегда говорила, что мы с тобой навсегда родные. Мы родственники из-за сына", — объяснила Литвинова.

Напомним, на днях звезда "МастерШефа" Татьяна Литвинова впервые рассказала о сложной операции и как она возобновляется после нее.

Читайте также: