Известная украинская ведущая шокировала, почему никогда не родит детей

Журналистка и ведущая Рамина Эсхакзай, недавно рассказавшая о киношном расставании с женихом, призналась, что не хочет рожать детей.

Знаменитость объяснила, что для нее нет разницы – биологический это ребенок, или нет и выразила готовность усыновить мальчика или девочку старших лет. Эсхакзай прокомментировала, почему не хочет собственных потомков:

"Не хочу рожать детей. Но я готова усыновить ребенка постарше, 5-6 лет. Я не считаю, что мои гены лучше других, все дети одинаковы. Если я начну отношения с мужчиной, у которого есть ребенок, для меня это тоже хорошо ", – объяснила Рамина.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Также в интервью блогеру Александру Волошину ведущая призналась, что ее боятся мужчины. Вместе с тем Эсхакзай поделилась, какие мужчины ее привлекают сейчас.

"Если посмотреть на тех, с кем у меня были отношения, то это очень похожий типаж: борода, темненький, среднего роста. Мне нравится, чтобы этот человек был спокойным, уравновешенным, тактильным, со здоровой менталкой, чтобы был опыт отношений до меня. Я раньше хотела себе партнера, с которым мы были бы партнеры, как в сериале "Карточный домик" - мне казалось, что это идеальная модель отношений. Сейчас мне хочется близости с человеком, чтобы мы были друзьями, на одной волне. Есть такая проблема - почему-то мужчины боятся меня, не решаются сделать первый шаг. Несмотря на покой, интеллигентность, этот человек должен не бояться идти вперед. Даже если пригласил меня один раз, а я отказалась, чтобы пригласил второй раз", — сказала Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Напомним, недавно Рамина Эсхакзай поделилась архивным фото с Виталием Козловским в юности и удивила их внешним видом.

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