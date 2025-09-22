- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1300
- Время на прочтение
- 2 мин
Известная украинская ведущая шокировала последствиями неудачной инъекции и показала, как выглядит сейчас
Знаменитость рассказала о недостатках использования "Оземпика".
Известная украинская ведущая, блогер и участница первого сезона шоу "Холостяк" Марина Аристова поделилась опытом использования популярного препарата для похудения "Оземпик".
На своем YouTube-канале она призналась, что три года назад в течение трех месяцев принимала это средство, чтобы уменьшить вес. Марина отметила, что одной из первых узнала о нем, ведь "знакомство" с препаратом произошло за рубежом, где эта тенденция развилась более стремительно.
"Я узнала о препарате еще тогда, когда его в Украине никто не использовал, потому что мы в Германии наблюдаем за своим здоровьем. Ему (экс-супругу — прим. ред.) назначили, и я подумала: раз можно ему, то попробую и я", — рассказала Аристова.
По словам блогера, препарат действительно помог быстро похудеть, однако последствия оказались неожиданными. Она подчеркнула, что результат ее не удовлетворил.
"Я сильно похудела за три месяца, но кожа превратилась в "бабушкину". Сразу провалилось лицо и тело. Жир ушел отовсюду — и там, где надо, и где не надо. Такого больше не хочу", — призналась она.
Аристова рассказала, что ее вес снизился с 55 кг до 50 кг, а врачи посоветовали снова набрать потерянные килограммы, чтобы восстановить качество кожи и мышц. На возвращение к комфортной форме ей понадобился год.
Напомним, недавно Дмитрий Волканов поразил кардинальным похудением и показал фото до и после. Артист поделился впечатляющими результатами двухлетней трансформации, которая изменила его внешность.