Известная украинская ведущая шокировала признанием об абьюзе в прошлых отношениях: "Дважды поднимал руку"

Елена Филонова

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Украинская телеведущая и блогер Елена Филонова откровенно рассказала о травматическом опыте в отношениях и объяснила, почему сейчас не спешит выходить замуж.

Звезда призналась, что раньше романтизировала идею свадьбы и мечтала о громком праздновании. Впрочем, с годами ее взгляды изменились. Теперь Филонова убеждена, что перед женитьбой важно хорошо узнать человека и проверить отношения временем.

По словам 42-летней ведущей, один из ее романов оставил после себя болезненные воспоминания. Елена рассказала, что столкнулась с изменами, психологическим давлением и даже физическим насилием.

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«У меня были болезненные отношения и я бы не смогла прожить рядом всю жизнь. Потому что знаю, что тот бы человек изменял, уже дважды поднимал руку и создавал абьюзивные отношения. Газлайтинг был. Человек полностью профессионально манипулировал женщинами. Это были травмированные отношения», — отметила Филонова в интервью "На самом деле Show".

Елена Филонова

Звезда не скрывает, что тот роман стал для нее серьезным уроком. Именно поэтому сегодня она особенно ценит искренность и открытость в отношениях и не готова строить будущее с человеком, который преследует собственную выгоду или стремится к популярности благодаря ее имени.

«Мне трудно найти человека, который будет со мной откровенным и искренним. Не хочу, чтобы это был человек, который потом будет хвастаться тем, что встречался с Филоновой», — подчеркнула блогерша.

К слову, личная жизнь Елены Филоновой не раз привлекала внимание публики, но сама звезда держит ее за семью замками. Хотя ранее ведущая признавалась, что имела роман с мужчиной, который скрывал от нее свой брак. Также знаменитость рассказывала о симпатии со стороны певца Фагота. Несмотря на неудачный опыт в любви, Филонова не скрывает, что мечтает о крепкой семье и счастливых отношениях.

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Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко высказался о личной жизни и что ему мешает строить новые отношения после развода с Натальей Егоровой.

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