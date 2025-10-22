Известная украинская ведущая сообщила о попадании дрона в ее дом и показала последствия

Ирина Хоменко

Реклама

Украинская телеведущая Ирина Хоменко сообщила, что в ее дом попал вражеский дрон во время ночной атаки на Киев.

Как рассказала звезда в своем Instagram, взрыв произошел в ночь на 22 октября, когда россияне совершили массированную атаку дронами и ракетами по столице. В результате удара погибли два человека — ее соседи.

"Действительно, в мой дом попал дрон и, к сожалению, двое моих соседей погибли — сгорели заживо. Это были пожилые люди", — поделилась Хоменко.

Реклама

Сторис Ирины Хоменко

Сторис Ирины Хоменко

Телеведущая добавила, что пока не знает, в каком состоянии ее жилье, ведь доступ к дому временно ограничен: "Еще не позволяют заходить, потому что не нашли все части этого дрона".

Ирина также обратилась к украинцам с призывом не игнорировать воздушную тревогу и соблюдать правила безопасности. Знаменитость подчеркнула важность "тревожного чемоданчика" и огнетушителей.

Напомним, недавно Ирина Хоменко рассказала о сообщении предательницы Ани Лорак в начале полномасштабного вторжения. Телеведущая поделилась возмутительной историей, после которой оборвала все связи с ней.