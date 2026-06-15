Известная украинская ведущая сообщила о "прилете" по ее дому и показала ужасные последствия

Маричка Довбенко

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Украинская ведущая, блогерша и интервьюер Маричка Довбенко сообщила, что во время обстрела Киева был «прилет» по ее дому.

В ночь на 15 июня Россия массированно обстреляла столицу. Маричка Довбенко говорит, что последствия атаки затронули и ее. В дом, где живет блогерша, попал вражеский обломок. Попадание произошло на несколько этажей выше квартиры интервьюера.

«У меня "прилетело" в дом. Я была дома, я слышу мощный взрыв, начинается пожар. На несколько этажей надо мной попал обломок», — говорит блогерша.

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Маричка Довбенко не скрывает, что очень испугалась. Тем более, в момент прилета она находилась в квартире. Блогерша услышала громкий взрыв, после чего вспыхнул пожар. Наконец, она спустилась по лестнице во двор и уже там приходила в себя от обстрела.

«Я не верю, что я жива! "Прилет" произошел на несколько этажей выше моей квартиры. Лифты не работали из-за этого. Но, слава Богу, на моем этаже был доступ к лестничной клетке», — делится знаменитость.

Отметим, Маричка Довбенко — украинская журналистка и блогерша. Она ведет свой YouTube-канал, где берет интервью у разных знаменитостей. Также Маричка известна своим участием в романтическом реалити «Холостяк-13», где главным героем был ветеран войны Александр Терен.

Напомним, в ночь на 15 июня от обстрела также пострадала Киево-Печерская лавра. Украинские звезды отреагировали на преступление России. В частности, ведущая Соломия Витвицкая показывала пожар, а певица Тоня Матвиенко — последствия атаки.

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