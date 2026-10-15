Известная украинская ведущая сообщила о смерти 29-летнего брата: обстоятельства будут выяснять следствие

Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

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Украинская журналистка Алина Доротюк ошеломила известием о смерти 29-летнего двоюродного брата Романа, за жизнь которого боролись врачи, а обстоятельства трагедии теперь будут выяснять следствие.

О семейной утрате журналистка рассказала в Instagram. Еще недавно ее семья надеялась на чудо. Однако состояние Романа было критическим. Муж перенес две трепанации черепа, но врачи предупредили близких о худшем развитии событий. О том, что с ним произошло и что привело к тяжелому положению, Алина публично не сообщала. Сейчас же семья переживает невосполнимую утрату.

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По словам Доротюк, о критическом состоянии двоюродного брата она узнала в прошлый вторник. Тогда журналистка только что завершила интервью со Славой Деминым, когда получила тревожное известие от родных. Роман находился в больнице, а его состояние вызвало серьезную обеспокоенность медиков.

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Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Впоследствии Алина сообщила, что 29-летнего мужчины не стало. В то же время журналистка подчеркнула: окончательные выводы об обстоятельствах трагедии делать рано, ведь их еще предстоит установить следствие.

Несмотря на личную боль, Доротюк нашла силы обратиться к людям, поддерживавшим ее в этот сложный период. Она поблагодарила подписчиков за неравнодушие и теплые слова, которые помогают ей и ее близким пережить потерю.

«Я — сильная. Но человек становится еще сильнее, когда чувствует поддержку», — написала журналистка.

Алина Доротюк / © скриншот с видео

Алина также объяснила, что ее откровенность в соцсетях не была попыткой вызвать соболезнования. Для нее было важно ответить на проявленное к семье внимание и поблагодарить всех, кто не оставил ее сам с горем. В конце обращения Доротюк попросила помолиться о душе Романа, жизнь которого оборвалась в 29 лет.

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Напомним, недавно в ЖК Алины Доротюк вторично попал вражеский дрон. Она опубликовала жуткие кадры с места «прилета».

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