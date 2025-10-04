Известная украинская ведущая станет мамой во второй раз и растрогала фото с округлым животиком

Мария Мельник беременна

Украинская ведущая Мария Мельник заявила о второй беременности.

Так, знаменитость в своем фотоблоге поделилась милой серией фото, где обнимает беременный животик. Для особой фотосессии Мария выбрала элегантный образ. Она попозировала в белоснежном платье и дополнила образ укладкой и легким макияжем. В щемящей публикации ведущая объяснила, что некоторое время была неактивной в публичном пространстве именно по этой причине.

"Ответ на вопрос "где это я исчезла", — написала Мельник.

На радостное известие уже отреагировало немало юзеров. Так, в комментариях под заметкой они оставили ведущей много теплых слов и поздравлений.

Вот это кайф, прыгаю от радости, наши поздравления, будьте счастливы. Обнимаю, ждем красавицу или красавчика

Маша, это так здорово

Обалдеть, какая красавица

Отметим, с 2018 года Мария Мельник состоит в браке с мужем по имени Виктор. Вместе они уже воспитывают сыночка Мишу, которому недавно исполнилось два года. К слову, до полномасштабного вторжения Мария была ведущей программы "Ранок з Україною", но впоследствии покинула проект, не раскрывая причин своего решения.

