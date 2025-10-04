- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 474
- Время на прочтение
- 1 мин
Известная украинская ведущая станет мамой во второй раз и растрогала фото с округлым животиком
Мария ждет будущего пополнения в семье.
Украинская ведущая Мария Мельник заявила о второй беременности.
Так, знаменитость в своем фотоблоге поделилась милой серией фото, где обнимает беременный животик. Для особой фотосессии Мария выбрала элегантный образ. Она попозировала в белоснежном платье и дополнила образ укладкой и легким макияжем. В щемящей публикации ведущая объяснила, что некоторое время была неактивной в публичном пространстве именно по этой причине.
"Ответ на вопрос "где это я исчезла", — написала Мельник.
На радостное известие уже отреагировало немало юзеров. Так, в комментариях под заметкой они оставили ведущей много теплых слов и поздравлений.
Вот это кайф, прыгаю от радости, наши поздравления, будьте счастливы. Обнимаю, ждем красавицу или красавчика
Маша, это так здорово
Обалдеть, какая красавица
Отметим, с 2018 года Мария Мельник состоит в браке с мужем по имени Виктор. Вместе они уже воспитывают сыночка Мишу, которому недавно исполнилось два года. К слову, до полномасштабного вторжения Мария была ведущей программы "Ранок з Україною", но впоследствии покинула проект, не раскрывая причин своего решения.
Напомним, недавно телеведущая Инна Шевченко впервые стала мамой в 47 лет. Звезда родила первенца от французского режиссера и показала первое фото из роддома.