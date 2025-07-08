Известная украинская ведущая своими руками коротко подстригла волосы в прямом эфире

Ирина Хоменко

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Украинская телеведущая Ирина Хоменко, которая работает на канале "Дом", своими руками коротко подстриглась.

Сделала она это в прямом эфире, правда, в Instagram. Длина волос ведущей была немного ниже плеч. Однако она от них избавилась. Во время ведения прямого эфира Ирина Хоменко завязала волосы в два хвоста, затем взяла в руки ножницы и коротко подстриглась. Теперь у знаменитости удлиненное каре. Кстати, ведущая говорит, что это помогло ей избавиться от накопившегося стресса.

"Обновление! Решила избавиться от накопительного стресса. Мне понравилось. Давно не была с такой длиной. Как вам?" - поинтересовалась у подписчиков ведущая.

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Пользователи оценили перемены во внешнем виде Ирины Хоменко. Кстати, домашний любимец ведущей тоже с новым имиджем. Знаменитость подстригла и его, чтобы в жару ему было хотя бы немного прохладнее.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко удивляла новым имиджем. Артистка показалась брюнеткой с короткими волосами.