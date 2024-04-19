Известная украинская ведущая удивила, как жила под одной крышей с Вакарчуком

Украинская певица и радиоведущая Соня Сотник поделилась, с кем из шоу-бизнеса у нее сложились отличные отношения.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" радиоведущая вспомнила, как в начале карьеры Святослав Вакарчук и группа "Океан Эльзы" делили с ней квартиру в Киеве, ведь в 90-х им не было где жить в столице. И добавила, что также снялась у них в самом первом клипе "Там, де нас нема":

"С Вакарчуком у нас хорошая история и я очень уважаю все, что он делает. Мы из одного города. Когда они приехали подписывать свой первый контракт в Киев, когда были еще молодой и неизвестной группой, они жили у нас дома. Я снималась в первом клипе группы "Океан Эльзы". Просто у нас было где жить, мы в Киеве снимали квартиры. Это была одна тусовка", - рассказала Соня.

Знаменитость также поделилась, как дружила с актрисой и ведущей Русланой Писанкой. По словам Сотник, артистка всегда наполняла всех своим внутренним светом и искренне помогала.

Соня Сотник

"Мы были в очень хороших отношениях. Это такой свет, бескомпромиссность и внутренняя сила. Она, когда заходила в комнату, тебе становилось легче дышать. Ты сразу подтягиваешься рядом с ней. Руся была очень искренней и всегда готова была прийти на помощь. Я очень ценила это. Руся мне очень помогла", - восхитила радиоведущая.

Напомним, недавно радиоведущая Соня Сотник заявила о желании пополнить ряды ВСУ и назвала, какое воинское звание получила после прохождения курсов.

Читайте также: